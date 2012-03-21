Портрет Шевченко заменили на портрет Януковича

В вестибюле школы в селе Мишковичи Тернопольского района Тернопольской области портрет Тараса Шевченко заменили на портрет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя областной организации ВО «Батьківщина» Владимир БОЙКО, сделано это было директором школы без согласования с родителями и учениками.

Он отметил, что недавно директора школы председатель райгосадминистрации Виктор ЩЕПАНОВСКИЙ наградил грамотой. «Вероятно, именно за такие заслуги», – предположил В.БОЙКО.

Он добавил, что областная организация ВО «Батьківщина» планирует выступить с законодательной инициативой запретить размещать в учебных заведениях портреты действующих политиков.