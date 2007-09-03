Молитвы для тех, кто вернулся из отпуска

Англиканская церковь выпустила серию молитв по случаю окончания сезона отпусков, сообщает AFP.

Серия включает молитву для едущих в переполненной электричке, молитву для начинающих рабочий день и две строчки, в которых молящийся просит даровать ему "слышащее ухо и любезную речь" перед телефонным разговором.

Представитель церкви заявил, что молитвы призваны "изгонять печаль", возникшую из-за окончания отпуска. По его словам, молитвы также выражают мысль о том, что "любовь Божья - не курортный роман".

Кроме того, церковь отрицает, что такого рода молитвы излишне популяризируют ее миссию, так как Бог распространяет свое внимание не только на глобальные вопросы, но также и на повседневные проблемы верующих.

Лента.ру