На Хуторе Михайловском нашли ведро черной икры

В Сумской области во время погранично-таможенного контроля одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» в пункте контроля «Хутор Михайловский» вечером 2 марта было обнаружено ведро контрабандной черной икры общим весом 4 кг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда.

Пластиковое ведро с икрой было обнаружено в рабочем купе проводника в шкафу для личных вещей. Владельцем икры оказался 21-летний гражданин Молдовы, проводник этого поезда.

Выявленная икра, предварительная сумма оценки которой составляет 32 тыс. гривен, изъята в установленном порядке. За сокрытие от контроля выявленного деликатеса его владельцу придется отвечать согласно действующему законодательству Украины.