О кризисе в Европе и использовании компаса (ответ дипломату советской закалки)

Использование сложных приборов профессионалами во власти набирает обороты. Янукович барометром вместо флюгераопределяет направления, Азаров через фейсбукснабжает дровами Черновцы, Надоша крутит стрелки часов, а господин Орел нашел компас, который показывает на восток. Вообще-то стрелка исправного компаса указывает направление север-юг, а имея некоторые навыки, карту и ориентиры на местности, можно определить свое местонахождение, и, при желании, нужное направление движения.

Какое направление может выбрать украинский пенсионер-дипломат советской закалки? Конечно, на восток, к Росиии. Возможно и далее - к Северной Корее.

Потому что пользуется проверенными временем ориентирами, установленными КПСС. Запад, в частности Европа, как всегда "катится в пропасть". "Долговой кризис перерастает в многолетнюю глубокую депрессию. Далее безработица, снижение уровня доходов, социальная и политическая нестабильность... Главный фактор, подавляющий европейцев: никто не знает, когда это кончится. Выхода не видно".

После этого в докладах коммунистических функционеров обязательно рассказывали о национально-освободительных движениях, которые одерживают победу за победой над империалистами, но учитывая судьбы Каддафи, Мубарака и других диктаторов, об этом в Украине лучше не вспоминать. Слишком очевидные ассоциации возникают у граждан.

Как начинается многолетний глубокий кризис, лучше узнавать из первоисточников. Кто-то читает "Урядовий кур`єр", кто-то "Правду", кто-то сайт президента России, я слежу за новостями индустрии пластмасс. Эта отрасль показательна тем, что производит продукцию и для конечного потребителя, и для высокотехнологичных предприятий. Итак, читаю European Plastic News:

28/11/2011 Управляющий директор European Plastics Converters (ассоциация Европейских переработчиков пластмасс) Alexandre Dangis перспективы отрасли оценивает оптимистично, несмотря на кризис Еврозоны. Государственные учреждения должны экономить, а производители работают неплохо, создают прибыль и рабочие места, успешно борются на глобальных рынках. Мешает производственникам бюрократия, особенно небольшим компаниям. (Может, Бродского им экспортировать, чтобы порядок навел?)

26.12.2011. Согласно отчету аналитической компании Ceresana Reesearch (Германия) большинство топ-менеджеров химической и пластмассовой промышленности настроены скорее оптимистично. 83% ожидают увеличения объемов продаж в следующие три года. Индекс ожиданий европейских менеджеров ниже, чем азиатских, но находится в положительной зоне.

Январь 2012. Ряд компаний-производителей пластиков сообщила о повышении цен на свою продукцию. Это традиционное зимнее повышение - перед началом нового сезона. Зимой 2008-2009 года, во время кризиса, цены на пластики падали.

15.02.2012 В 2011 году возобновился рост спроса на поликарбонат со стороны производителей бытовой электроники, бытовой техники, автомобильной промышленности.

Новости об открытии заводов в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии перескажу в другой раз, проверьте - их там много.

А есть ли новости с той стороны, куда смотрит компас господина Орла?

Есть. Немного. О настроениях российских производителей упоминания нет.

25.10.11 Российский "Лукойл" сообщил о строительстве новых мощностей на заводе "Ставролен" в Ставрополе. (Планировал стать через несколько лет крупнейшим производителем полиэтилена в России. А в декабре на заводе произошел пожар, и уже существующее производство будут восстанавливать до марта).

15.02.11 К 2030 году Россия удвоит производство полиэтилена... построит ряд нефтехимических заводов от Волги до Дальнего Востока... Источник - Министерство энергетики России.

То есть на Западе осторожно оптимистичны сейчас, на Востоке рисуют планы будущего.

Конечно, для господина Орла любой российский план априори является реальностью.

Что о зарплате: "Россия планирует в 2012 году довести среднюю зарплату до 25 тыс. рублей (6 600 гривен), Украина - до 3 тыс. гривен."

А Польша уже в январе этого года- довела среднюю зарплату до 1150 долларов (9200 гривен). Видимо, провокация ЦРУ с целью унизить Россию.

"Все больше львовских строителей работают в Подмосковье, николаевских корабелов - на питерских верфях."

Николаевское судостроение принадлежит российским компаниям (братья Чуркины, "Смарт-Групп", Новинский - слышали о таких?). Показательный пример завода "Океан" - пока владели голландцы - строил корабли, вошли русские - стоит.

Львовские строители вообще какие-то странные, имел дело. Платят деньги за работу - работают, не платят - собирают инвентарь и идут искать лучшего. Не хотят строить из чувства патриотизма.

Не упомянутая господином Орлом массовая миграция украинских ученых и программистов в западном направлении тоже, видимо, организована западными спецслужбами.

"Россия впервые за 20 лет делает попытку создания интеграционного проекта".

Безоговорочный успех! Сделать попытку это гораздо больше, чем несколько десятилетий осуществлять европейский интеграционный проект.

С Россией "... практически ни один из масштабных совместных проектов, анонсированных в 2010 году, так и не заработал. И именно отсутствие таких проектов является самым большим минусом с точки зрения будущего украинской промышленности. "

Действительно, удивляет вялое строительство моста через Керченский пролив, которое Янукович обещал завершить к Олимпиаде 2014 в Сочи. Сколько за бюджетные средства песка, бетона и железа можно было масштабно и совместно похоронить на дне моря! И начинать сначала после каждой зимы...

Не работают (и слава Богу!) мертворожденные проекты, которые объявляли по политическим причинам, для имитации бурной деятельности Януковича. Платить глупые бюджетные деньги "проектантам" вроде Каськива не сложно. Невозможно оказалось для этих якобы "эффективных менеджеров" решать действительно актуальные для общества проблемы, да еще соблюдая законы.

Именно поэтому Европа, с ее прагматичным и ответственным подходом к делам, не хочет иметь дело с нынешним режимом, не могут европейцы работать с клептоманами. Не с Украиной, а именно с этим режимом. И граждане Украины в большинстве своем тоже. Этим главным образом объясняется приверженность украинцев к ЕС, а не только мечтами о безвизовом режиме.

А господина Орла вместе с профессионалами тянет на восток, потому что российская власть такая же, как и украинская, что неудивительно - одинаковые школы заканчивали. Ей так же кажется, что обещая светлое будущее через 10, 20, 50, 100 лет и бросая кость перед выборами, можно царствовать вечно. Пример Северной Кореи вдохновляет?

P.S. Вспоминается Жванецкий: "Почему у вас на часах все время без четверти два? - Это манометр".

Так у господина Орла не компас показывает на восток. Это у него часы остановились. В 1991 году.

Виктор Мишковский