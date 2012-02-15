Азаров, дрова и Facebook

Не может не радовать факт первых попыток нынешнего премьера наладить более-менее качественные пиар-коммуникации и заговорить с нынешним украинским представителем среднего класса на его языке. За этими первыми начинаниями – большое будущее.

История с женщиной, попросившей через социальную сеть у Николая Яновича дров (и, судя по всему, получившей желанное топливо), это хороший пример того, что глава правительства всерьез озабочен своей популярностью и правильным донесением собственных решений и деятельности до социально и политически активной части страны, с доходом выше среднего (именно так оценивают эксперты аудиторию Facebook). Конечно, эта же социально активная часть (к сожалению для пиар-специалистов, являющаяся по совместительству еще и думающей), несколько озадачена фактом наличия у бедной семьи, живущей в старом доме в скромной деревне в условиях острой нехватки дров, доступа к интернету и интересу к социальным сетям, но эти мелочи можно оставить за скобками. В конце концов, могли добрые и более состоятельные соседи дать компьютером попользоваться, а, может, сэкономив на дровах, бедная женщина купила смартфон и подключилась к Facebook`у с помощью мобильного интернета.

Но, главное другое ведь – сам Азаров публично заявил о том, что готов прислушиваться к мнению обитателей интернет-пространства и даже работать, руководствуясь пожеланиями и просьбами аккаунтов соцсети. К слову, Николай Янович давал различные обещания в чем-то «разобраться», что-то «решить» и над чем-то «подумать» у себя в ФБ и ранее. Но отчитался об успешно проделанной работе, задача по которой поступила из Facebook, на моей памяти впервые. Это для украинской политики – колоссальный прорыв, согласитесь.

Будем верить, что сам Азаров не разочаруется в практике взаимодействия с украинцами через интернет, и привьет любовь к такому способу общения с народом и остальным государственным топ-менджерам. В конце концов, как еще членам правительства и депутатского большинства получать обратную связь о том, насколько далеко зашло «покращення життя вже сьогодні» и какого мнения избиратели о нынешней Украине, которая «для людей».

Однако, лично меня в этой всей истории вдохновила возможность пофантазировать о вполне реальном и недалеком будущем, где в разного рода соцсетях могла вершиться бы судьба не только замерзающих от отсутствия дров пользователей Facebook, но и всей страны.

Ведь, стоит, например, активно вовлечься в интернет-жизнь всем маститым политикам, а, главное, президенту, как уже не получится просто так уволить какого-нибудь вице-премьера или сделать министром экс-главу СНБО. «У меня больше френдов, чем у нее! – предоставит неоспоримую статистику главе государства какая-нибудь глава комитета Верховной Рады. – Я в министры пойду, и все тут!» «Мой законопроект про свободную торговлю с ЕС набрал больше лайков, чем твой о таможенном союзе. Так что за мой голосуем!» - сможет лоббировать свое законотворчество очередной политик. А, в перспективе, в Раде законы вообще можно будет не голосовать – ведь куда эффективней и проще сосчитать те самые «лайки».

Шутки шутками, но дальнейшее развитие событий могло бы помочь реально изменить страну. Представьте себе, как легко было бы становиться депутатами, министрами и даже президентами действительно достойным (или, по крайней мере, действительно умным) людям, если бы политическая карьера и реальная власть в государстве зависели бы от популярности конкретного человека, его идей, мыслей и видения будущего, в соцсетях или блогах?

…В ключе этих радужных перспектив и успехов Николая Азарова в вопросе адресной доставки дров, очень, очень хочется почитать ЖЖ, стенку в ФБ или ВКонтакте, или хотя бы скромный Twitter от господина президента. Виктор Федорович, пора уже. Заводите себе аккаунт, я первым добавлю во френды!

Михаил Ганницкий