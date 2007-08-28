На границе задержали россиянина, который маскировал 110 тысяч под ”лишний вес”

110 тысяч гривен и 3,5 тысяч рублей Российской Федерации изъяли сотрудники Государственной пограничной службы и таможенники в Харьковской области у 61-летнего гражданина Российской Федерации, который возвращался домой поездом „Харьков-Белгород”.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия из СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, у стражей порядка была информация относительно возможной попытки перемещения пенсионером через границу значительной суммы. Во время погранично-таможенного оформления в пункте пропуска „Козача Лопань” обзорная группа нашла у путешественника незадекларированные деньги, которые тот спрятал от контроля в сумке и у себя на животе, приклеив их скотчем. Найденные гривни и рубли передали в таможню.