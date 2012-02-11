Почему украинские вельможи зачастили в Грузию

Друзья Михо На первый взгляд, странно, что в украинском руководстве есть лица, знающие о Грузии наших дней не понаслышке. Некоторые даже дружат с Михо Саакашвили — с человеком, который должен, казалось бы, вызывать у них не более тёплые чувства, чем Ющенко. Михо свою страну упорно толкает вперёд, они свою — назад. Что у них может быть общего? О чём беседуют? С русскими — понятно о чём. Торгуются, высказывают обиду: мы, мол, затянули гайки почти так, как вы хотели, а вы этого не цените, вам всё мало, ставите нас в неловкое положение.

К грузинским новшествам относятся двояко. В разговорах не на широкую публику — с восторгом, в своём кругу — снисходительно: затеи парня, учившегося, да малость переучившегося в Америке. Ну, устроил так, что на занятие чуть ли не любым бизнесом не требуется никаких разрешений. Так и я, украинский министр-олигарх или пройдоха-губернатор, обхожусь без этих формальностей. Равно и моя родня, друзья-товарищи. Получение земли подо что угодно занимает в Грузии меньше недели? А у меня — меньше одного дня. Равно и у моей родни, и у друзей-товарищей. Упразднены там пожарный, санитарный и пр. надзоры, чтобы не брали взяток? Так и для меня эти надзиратели не существуют. Равно и для… Передали в частные руки почти всю госсобственность? А у нас она, по сути, вся в частных руках, без «почти», в том числе — в моих. Разогнали личный состав ГАИ и набрали новых людей, которые теперь не берут взяток, потому что могут реально загреметь, а зарплата позволяет хорошо жить? Так и с меня наши менты ничего не берут. Равно и с моей родни, и с друзей-товарищей.

Так зачем же летают и летают к этому Михо? Без психологии не разобраться. Может быть, хотят доказать и себе и ему, что они не могут быть такими, как он, что Украина — не Грузия? Чувствуют себя так, будто над ними есть большой начальник вроде Саваофа, который шпыняет и шпыняет их примером этого парня. Чтобы обрести покой, обоих надо было бы закатать в асфальт. Одного — мало. Но поди доберись до Саваофа! Он (Михо, но и Саваоф — посредством Михо) разрушает их задушевные убеждения, представления и понятия о жизни. Можно, оказывается, иметь власть — и не красть. Приходится по-другому взглянуть на роль личности в истории. И на участие масс. Грузинское население, как и большая часть украинского, — православное, не более грамотное и не менее совковое. Жить в мире произвола и взяток оно привыкло больше, чем украинское. А вот же не остановилось на пути западных реформ!

Много тут психологии, много. А ну как и у нас появится свой Михо?! То, что он разгонит всю ментуху-гэбуху, освободит бизнес — это бы пусть, это полбеды. Но ведь в Грузии вот ещё что сделали. На виду у всей страны посадили в кутузку сотни (в переводе на Украину — тысячи) воров всех рангов, от министра до судьи, и сказали: или откупайтесь, или будете сидеть. Такой способ, казалось бы, мог прийти в голову только сельскому мечтателю-правдолюбцу, а тут оказалось, что он, этот способ, вполне осуществим и пребывает в согласии с понятиями и законами, по которым живёт цивилизованный мир! Вот чего боятся. В Грузию украинский вельможа летает подобно самоубийце, которого тянет заглянуть в бездну, которая его однажды поглотит.

…Правда, надо обязательно добавить, что в Грузии такой же климат для иностранного бизнеса, как и для своего. Никакой, повторяю, волокиты, взяток и откатов, свободно ввози и вывози деньги, покупай землю. Нет нужды что-либо нарушать. Вот они туда и зачастили. Поэтому им всё там и нравится. Нельзя ведь замыкаться в своих границах, хочется и на стороне что-то заработать без откатов.

Анатолий Стреляный, Комментарии