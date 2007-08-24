День Независимости: праздник для маленьких детей и украинской элиты…

Мнение Ничего у них не получилось...

Празднование Дня Независимости остается праздником для маленьких детей, которых приведут посмотреть фейерверки. И еще, простите, элиты, которая за Украину молится подчеркнуто в разных местах одного храма - Софии Киевской (как Тимошенко которая заявила, что она не хотела молиться за Украину рядом с Дмитрием Табачником и Леонидом Черновецким), или вообще демонстративно в другом месте (как Александр Мороз, который надумал посетить в Лавре предстоятеля УПЦ Владимира). С чего бы это? Спикера прихожане Лавры никогда в глаза не видели. А тут вдруг пожаловал…

Ну ладно. В сухом остатке - демарши элиты и абсолютно по-совковому организованные торжества. Вот таким запомнится последний День Независимости.

Правда, Президент самовыразился. И не только в одежде: семья Виктора Андреевича была одета в первоклассные вышитые сорочки. В День Независимости Президент сообщил, как будет называться орган, которому суждено будет готовить новую Конституцию (а, следовательно, хоронить старую, то есть первую, день которой мы празднуем 28 июня). Попытки Президента что-то такое собрать наблюдались ранее. Несколько месяцев назад якобы создавалась Конституционная комиссия, которую возглавить должен был Иван Плющ. Еще такой интересный центр - Конституционная Ассамблея, устами своего фронтмена Владимира Семиноженко регулярно заявляла, что готова поучаствовать в усовершенствовании Основного закона. Ну а после того, как Юлия Тимошенко начала медитировать на референдуме о новой Конституции, Президент решил возглавить этот «праздник жизни». В свою праздничную речь он вмонтировал объявление: он созывает Национальную Конституционную Раду, которая будет работать над текстом новой редакции Конституции. Основному Закону 1996 года официально объявлено: никакой реанимации.

Сказать, что это было встречено бурными аплодисментами – преувеличение. И вообще народ на все реагировал вяло...

О том, как улица ощущает праздник, говорят многие вещи. Насколько охотно покупается символика праздника, насколько соответственно празднику одеты люди, как они шутят и в конце концов, сколько они выпивают.

Есть такая штука как настроение толпы. Ее можно почувствовать только за пределами VIP-зоны, куда пускают по специальным пропускам…

Ни символики, ни вышиванок, ни настроения не было на Майдане. И давайте не будем винить жару. Практика показывает: когда власть вдумчиво подходит к организации торжеств, никакая погода не может отменить праздник.

Пришли старички. Они хотели послушать военные оркестры, фестиваль которых должен был начаться на Майдане в двенадцать. Президента ждали долго, и пенсионеры распереживались за ребят – военных музыкантов, которые в этакую жару стоят в кителях, а до этого еще столько времени репетировали. Они вспоминали большие концерты военных оркестров под руководством какого-то Свешникова.

Из символики на главной площади страны присутствовали разве что флажки Партии Регионов, и еще программа СПУ (социалисты начали-таки кампанию). Подняв глаза, обратила внимание на синие дирижаблики «в «попонках» с надписью «Партия Регионов». А я думала, что это все-таки День Независимости…

Но хоть такой оживляж, чем вообще никакого. Один из «партийных летающих объектов» трепетал «попонкой» как крылышками и рвался с «поводка», как будто служил иллюстрацией к пословице «и рад бы в Рай, да грехи не пускают». Другой, к которому кусок ткани с партийной символикой приклеили неаккуратными огрызками широченной клейкой ленты, почему-то напоминал жертву изнасилования...

Общеизвестно, что киевляне не любят бывать в центре города на выходных. Но есть праздники для которых они делают исключение. А День Независимости таким праздником все никак не становится. Людей было мало. И им было скучно. Я думала, что марш-парад военных музыкантов «Во славу Украины» испортить невозможно. Что-что а петь и слушать как поют украинцы умеют. Однако и этой радости простому люду не досталось. Звук был настолько тихим, что оценить мастерство оркестров смогли только «випы».

В Парке, там, где арка Дружбы народов День Независимости праздновали общественные организации. Под зонтиками расположились женщины, рядом – столики, на которых лежали убогие подделки. «Это мы вот с женщинами работаем», - объяснили мы две представительницы из Оболонского района. Я прошлась по аллейке, посмотрела, на пластиковые столики, на усталых дамочек, получивших разнарядку на демонстрацию «достижений». В качестве таковых фигурировали аппликации, поделки и другая никому не нужная дребедень, за которую иногда просили пожертвовать денег. Комментировать не хотелось – у бедных дам и так отобрали день, который мог бы стать уж если не праздником, то лишним выходным. Я спустилась в подземный переход. Там уже изрядно подвыпившие военные музыканты в расстегнутых кителях и съехавших набок фуражках, вместе со своими уличными коллегами расслаблялись: пели военные песни советских времен…

Маша Мищенко