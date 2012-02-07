Закон о рынке земли переписывать будут вечно?

Закон о рынке земли снова откладывается в долгий ящик? Намек на этосделал Президент Украины Виктор Янукович, выступая во время открытия десятой сессии ВР шестого созыва.

Урегулировать земельный вопрос власть пыталась неоднократно. Во времена президентства Ющенко как на словах ни «стремились», но дальше говорильни дело не пошло. Вот и теперь такая же история. А рынок земли необходим как воздух, но для этого нужно разработать «доброкачественные» законы, без лоббизма личных интересов представителей политикума, привязанных к крупному бизнесу, которые в принципе не имеют право заниматься подобным.

Все что сделано, так это принят Закон «О Государственном земельном кадастре». Янукович пафосно по этому случаю заявил, что «впервые за историю независимости нашего государства документ даст возможность уже в этом году запустить в действие единую информационную систему, которая будет содержать сведения обо всех землях, расположенных в пределах государственной границы Украины».

Закон о земельном кадастре призван открыть обществу настоящих владельцев земли. Но, как свидетельствует практика, этот список могут сокрыть под семью замками, как сделали с Реестром коррупционеров, публичной информацией. Конституционный суд признал конкретные данные о «героях» страны конфиденциальной информацией. То есть, не для народных глаз.

«Остается сделать последний и, по-видимому, самый тяжелый шаг – принятие законопроекта о рынке земли. И здесь мы не имеем права на ошибку… Еще раз повторяю: мы не будем спешить. Главное – подойти очень взвешенно, с учетом интересов крестьян. Это главный наш приоритет», - сказал Президент.

Так что, «главный наш приоритет» откладывается. Это, наверное, стало новостью для председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко. Он прогнозировалрассмотрение документа 7-10 февраля.

По словам Тимченко, на последнем заседании профильного комитета ВР было рассмотрено 1038 поправок к законопроекту. Решено, что стоимость продажи сельскохозяйственных земель должна быть не ниже нормативной денежной оценки, которая на сегодня составляет около 20 тыс. грн. за гектар пашни. При этом цена сельхозземель должна быть рыночной, то есть, основываться на соотношении спроса и предложения. «Я считаю, что если мы говорим о рынке, то, прежде всего, мы должны прекратить бесплатно раздавать землю. И второе, мы должны запустить рынок по формуле - спрос определяет предложение», - пояснил он.

И если госагентство за принятия закона в «авральном» режиме, то эксперты как раз поддерживаютпозицию Януковича. Они считают закон недоработанным, а также предоставляющим лазейку коррупционерам, новые поправки в него – лоббированием интересов крупных отечественных арендаторов земельных участков. При этом новым игрокам доступ на рынок закрыт.

Вот такие «огрехи» допустили наши законодатели. Но при этом нельзя забывать, что рынок земли нельзя оставлять «в тени». Сейчас на руках у «предприимчивых хозяев» находятся тысячи гектаров. И что, все эти приобретения законны? При этом куплены участки за копейки, в Украине до сих пор не могут определиться с ценой земли. Главное, о чем не забываем, так это во всеуслышание заявлять – в Украине 40% мировых запасов чернозема. А дальше что?.. Помню раньше поездки за город – поля сплошь засеяны, коровники и свинарники – обязательный атрибут сельской местности. А что теперь – заросшее бурьяном достояние страны, на полях то и дело маячат березовые рощи и сосновые боры, от коровников остались только стены, да и то в минимальном объеме. А ведь сельское хозяйство – единственный сектор украинской экономики, который переживает кризис в плюсе. Заметьте, без особых дотаций и льгот. Может, стоит подсобить лидеру экономики, в том числе и честным законом о рынке земли…

P.S. Приехав на «фазенду», обратилась по привычке к местным жителям с просьбой продать молоко. В ответ в нескольких дворах услышала – корову уже не держим. Пасти негде, траву под покос сеять тоже, вся земелька распродана. Держать корову накладно, а молоко стоит копейки. В сельском стаде из 136 коров еще три года назад остались на сегодня 24.

- Что же делать?

- А вы покупайте в магазине, его через три месяца перекипятишь – как свежее…

Нана Черная