Янукович заявил, что с законом о земле спешить не стоит

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что власть не имеет права на ошибку при принятии закона «О рынке земли».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Он подчеркнул, что неоднократно отмечал важность надлежащего формирования законодательной базы рынка земель сельскохозяйственного назначения.

На этом пути, констатировал Президент, сделаны первые шаги – принят Закон Украины «О Государственном земельном кадастре».

По его словам, реализация на практике его норм впервые за историю независимости нашего государства даст возможность уже в этом году запустить в действие единую информационную систему, которая будет содержать сведения обо всех землях, расположенных в пределах государственной границы Украины.

«Остается сделать последний и, по-видимому, самый тяжелый шаг – принятие законопроекта о рынке земли. И здесь мы не имеем права на ошибку. Данный закон должен стоять на страже защиты прав простых крестьян – владельцев земельных паев», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал депутатов помнить, что украинская земля – это не только самый дорогой ресурс страны, но с ней тесно связаны и человеческие судьбы нынешнего и будущего поколений.

«Надеюсь, что вы ответственно подойдете к этому делу, учтете и сделаете правильные выводы из нашего опыта и опыта других стран, которые уже прошли этот путь. Еще раз повторяю: мы не будем спешить. Главное – подойти очень взвешенно, с учетом интересов крестьян. Это главный наш приоритет», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».