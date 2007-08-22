Януковича представили преемнику Путина (фото)

На международный авиакосмический салон «МАКС-2007» в подмосковном Жуковском премьер-министр Украины Виктор Янукович прибыл не только ради того, чтобы сыграть роль высокого гостя. Президент РФ Владимир Путин на протяжении одного выставочного дня трижды общался с украинским премьером. Самая длительная из этих трех встреч проходила в присутствии вице-премьера РФ Сергея Иванова. Поговаривают, что Путин воспользовался случаем представить Януковича своему преемнику...

Фото Андрея Мосиенко / УНИАН