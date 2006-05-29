Двум пострадавшим в лифте Минтранса нужна операция

В железнодорожной больнице (ДОБ№1) находится 8 пострадавших из Минтранса в состоянии разной степени тяжести, двоим из них необходимо оперативное вмешательство. Об этом сообщила УНИАН начмед больницы Елена БРАТУСЬ.

По ее словам, у поступивших тяжелых травм нет.

По данным приемного отделения этой больницы, всего еще один пострадавший был перенаправлен в Институт нейрохирургии им. Ромоданова на обследование, кроме того, одна пациентка направлена в областную больницу на обследование.

По данным приемного отделения больницы железнодорожников, все 10 первоначально поступивших в больницу пострадавших были в сознании, средний возраст поступивших приблизительно 20 лет.