Двум пострадавшим в лифте Минтранса нужна операция
14:09, 29 мая 2006Разное
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...один переведен в Институт нейрохирургии
В железнодорожной больнице (ДОБ№1) находится 8 пострадавших из Минтранса в состоянии разной степени тяжести, двоим из них необходимо оперативное вмешательство. Об этом сообщила УНИАН начмед больницы Елена БРАТУСЬ.
По ее словам, у поступивших тяжелых травм нет.
По данным приемного отделения этой больницы, всего еще один пострадавший был перенаправлен в Институт нейрохирургии им. Ромоданова на обследование, кроме того, одна пациентка направлена в областную больницу на обследование.
По данным приемного отделения больницы железнодорожников, все 10 первоначально поступивших в больницу пострадавших были в сознании, средний возраст поступивших приблизительно 20 лет.
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