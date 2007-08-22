Янукович переедет в дом, которого он еще не видел

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен переехать из резиденции «Межгорье» в поселке Новые Петровцы Вышгородского района в Пущу-Водицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в Полтаве после завершения выездного заседания правительства.

«Резиденция «Межгорье» длительное время в упадке, на ее содержание выделялись большие средства. Но дом был в аварийном состоянии, поэтому было принято решение снести его и прилегающие здания. Я получил предложение жить в Пуще-Водице», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что еще не видел дом, который ему предложили. «Есть дом, который я еще не видел, я его посмотрю, приведу в порядок и потом вас приглашу», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ журналистам.

При этом глава правительства подчеркнул, что является сторонником сокращения расходов на содержание государственных резиденций и дач. «Этот вопрос много раз вносили на рассмотрение, но его может решить только Верховная Рада», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что большинство государственных резиденций необходимо продать, а на бюджетном содержании оставить только несколько резиденций для проведения государственных приемов.