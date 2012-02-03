ДТП на трассе Киев - Чоп: 1 погибший, 9 раненых

В четверг в 15.40 в Свалявском районе Закарпатской области на автодороге Киев - Чоп произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и автобуса „Эталон”.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате аварии один человек погиб и 9 (все пассажиры автобуса) госпитализированы в Свалявскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работали пожарно-спасательное отделение и оперативная группа Территориального управления МЧС в Закарпатской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.