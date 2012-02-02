Две донецкие больницы получили уникальные томографы

Сегодня в Донецке городские больницы No.14 и No.17 получили новейшее медицинское оборудование - уникальные мобильные томографы, аналогов которым нет в Украине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью Донецкого городского совета, томографы приобретены за счет государственного бюджета, в рамках реформирования здравоохранения в регионе.

По словам главного врача Донецкой больницы No. 14 Валерия ИЛЬЮКА, новый томограф позволяет диагностировать мозговые инсульты на самых ранних стадиях. «Благодаря ранней диагностике мы сможем спасать жизни и здоровье людей. На этом томографе, кроме головы и шеи, можно проводить исследования конечностей и суставов, обследовать новорожденных и маленьких детей. Отличительной чертой томографа является его мобильность. Она очень важна. Политравмы, черепно-мозговые травмы, например при ДТП, вообще в любой ситуации, когда больного нельзя транспортировать>>, - отметил В.ИЛЬЮК.

Представитель компании поставщика Сергей КУЦЕВЛЯК подчеркнул, что >, - сказал С.КУЦЕВЛЯК.

В свою очередь секретарь городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО заявил, что проблема инсультов в Донецке - достаточно остра. >, - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

В управлении по связям с общественностью также проинформировали, что подобной техники в Украине до сих пор не было. Украинские врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты, врачи-неврологи две недели обучались работать на новейшем оборудовании. Стоимость каждого томографа - 5 млн. 782 тыс. грн, изобретен и производится в США с 2007 года.