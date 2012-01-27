Открытое письмо губернатору Харьковской области Михаилу Добкину

Дорогой Михайл Маркович.

Всегда с неподдельным интересом слежу за вашими публичными высказываниями, каждый раз находя в них незаурядное наслаждение и источник вдохновения. Вот и теперь, прочитав ваши размышления об украинской интеллигенции, не смог пройти мимо.

Во-первых, приятно, что вы теперь упоминаете мою фамилию во множественном числе («вопреки обработке умов жаданами.»). Очевидно, это свидетельствует о новом этапе отношений между властью и литераторами. Само же написание фамилий писателей с маленькой буквы я, с вашего позволения, воспринимаю все-таки как стилистический прием, а не как допущенные вами в который раз ошибки.

Вот вы спрашиваете, «сколько вреда для будущего страны наносит шипящий ненавистью к власти интеллигент… отрабатывая грантовые вливания». Можно лишь позавидовать тому оптимизму, с которым вы ставите рядом будущее этой страны и будущее вашей власти. Я бы лично советовал вам несколько осторожнее отождествлять ваши личные карьерные пути с путями нашей с вами страны. Что же касается вреда, наносимого интеллигентами тому образу страны, который ваша власть пытается нам навязать, то здесь полностью согласен – его трудно переоценить. Поэтому полностью понимаю вашу обеспокоенность на этот счет – интеллигенция наверное не ваш союзник, поскольку быть союзником вашей команде реформаторов просто стыдно и непристойно. И проще всего в этой ситуации, конечно, расценивать угрожающее «шипение» в ваш адрес как «отработку грантовых вливаний».

Полностью согласен также с вашей обеспокоенностью «плесенью ненормативной лексики, сдобренными желчными авторскими неологизмами-фекалиями (кстати, сугубо с писательской точки зрения, не могу не отметить красочность и ёмкость ваших высказываний, особенно там, где речь идет о «желчных фекалиях»). «Что узнают о нашем времени наши дети?» - спрашиваете вы, и здесь действительно есть над чем подумать. Думаю, наши дети, узнав впоследствии о нашем времени, эту же харьковскую власть, хотите вы того или нет, будут ассоциировать с известным вам предвыборным роликом середины 2000-х, два главных героя которого активно пользуются упомянутой вами «плесенью» и «желчными неологизмами».

Еще вы пишете: «А вы были в Харькове, когда сотни тысяч человек приходят на главную площадь города, чтобы низко поклонится настоящим героям – освободителям, принесшим Великую Победу?». Отвечаю – конечно. Были. Видели полуобнаженную Настю Каменских на сцене под орденом Великой Отечественной войны. Если это и упомянутое вами «формирование того уже невидимого культурного слоя», можно лишь представить себе этот культурный слой в фазе полной сформированности.

А на ваш вопрос, когда же наконец «лжепатриоты перестанут раскалывать нашу страну», хочется сказать такое: можно, конечно, выискивать врагов среди интеллигенции, проникаясь вопросами ее продажности и вредности для страны. Однако вот я, скажем, разделяю то мнение, что больших «лжепатриотов», чем в сегодняшней власти, невозможно найти. Подозреваю, мнение это разделяю не я один. Поэтому, прежде чем изобличать «вредителей», стоит, возможно, пройтись по собственным партийным спискам?

И напоследок, по поводу Бориса Алексеевича Чичибабина. Понимаю – ничто так не скрывает отсутствие собственного авторитета, как ссылка на авторитет другого. Кроме того, ничто так не выражает вашего настоящего отношения к расколу страны, как желание противопоставлять одних писателей другим. Странно было видеть строки Чичибабина рядом с вашими словами о «слизи на мониторах компьютеров». Вы хотя бы постыдились, что ли.

С пожеланиями успешного формирования культурного слоя

Сергей Жадан.

Харьков, 25 января 2012 года