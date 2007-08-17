Луценко покажет журналистам свои часы за 12 тыс. евро

Драгоценные часы фирмы «Breget» лидеру блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрию ЛУЦЕНКО подарил министр внутренних дел России Рашид НУРГАЛИЕВ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь лидера НУ-НС Инна КИСИЛЬ, комментируя сообщение в некоторых средствах массовой информации о том, что Ю.ЛУЦЕНКО носит часы Breget за 12 тыс. евро. СМИ отмечали, что таких часов в мире всего 300 штук, и они были выпущены к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга.

«Эти часы Юрию Витальевичу подарил его коллега, министр внутренних дел Российской Федерации Рашид НУРГАЛИЕВ во время празднования Дня российской милиции», - заявила И.КИСИЛЬ.

Она также сообщила, что у Ю.ЛУЦЕНКО есть и другие часы, подаренные от бывших коллег – министров внутренних дел Грузии и Армении.

“По возвращении из регионального тура Юрий Витальевич готов продемонстрировать эти подарки журналистам”, - пообещала И.КИСИЛЬ.