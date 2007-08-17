Поезд Симферополь-Полоцк раздавил Запорожец: водитель и пассажир погибли

В Херсонской области вблизи пгт Антоновка вчера произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской ОГА, водитель автомобиля ЗАЗ-968МД выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом сообщением Симферополь-Полоцк.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля были смертельно травмированы.