Поезд Симферополь-Полоцк раздавил Запорожец: водитель и пассажир погибли
11:14, 17 августа 2007Разное
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Информация Херсонской ОГА
В Херсонской области вблизи пгт Антоновка вчера произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской ОГА, водитель автомобиля ЗАЗ-968МД выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом сообщением Симферополь-Полоцк.
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля были смертельно травмированы.
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