В Мариуполе трамвай переехал женщину

В Мариуполе Донецкой области погибла женщина, на которую наехал трамвай.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на врачей Мариупольской станции скорой медицинской помощи.

По словам медиков, трагедия произошла сегодня на ул. Гугеля, напротив старых оранжерей. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Врачи отметили, что «личность погибшей женщины не установлена», и в связи с большими повреждениями тела «ее возраст невозможно определить даже предварительно».

В настоящее время разбирательством по факту гибели женщины занимаются правоохранительные органы.