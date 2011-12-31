Муж, убив жену за измену, зарезался, повесился и попал в реанимацию

В Черниговской области муж из-за ревности убил свою жену. Об этом сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области.

По информации правоохранителей, муж находился на лечении, а когда вернулся, ему рассказали, что жена ждала его совсем не так, как положено.

Муж начал выяснять отношения, но жена отрицала измену. Это разозлило мужа, и он ударил ее ножом.

Когда из магазина пришла дочь потерпевшей, 10-классница местной школы, она увидела раненную мать и сразу вызывала "скорую помощь". Муж, осознав, что произошло, пытался покончить с собой, ударив себя ножом в грудь. Но удар был несильным, тогда он попытался повеситься. Медики, прибыв на место происшествия, только констатировали смерть потерпевшей от проникающей колото-резаной раны. Вместо этого бригада "скорой" мужа направила в реанимацию.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая карается лишениям свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.