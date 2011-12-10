Из Харьковской области вывезли 183 тонны непригодных пестицидов

С территории Харьковской области за пределы Украины вывезено 100 тонн непригодных пестицидов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Романа ГРИВУ.

«По состоянию на 9 декабря за средства областного бюджета из районов вывезено 183 тонны перезатаренных непригодных пестицидов, из которых 100 тонн уже за пределами Украины», – сказал Р.ГРИВА.

Он сообщил, что во исполнение решения Харьковского облсовета областным фондом охраны окружающей природной среды были выделены средства на вывоз 232,8 тонн непригодных к использованию пестицидов в сумме 5,647 млн. грн. С 3 ноября израильская компания ООО «С.І. Групп Консорт Лтд.» начала работу по перезатариванию и вывозу непригодных пестицидов.

В то же время, выступая в пятницу на селекторном совещании заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК сообщил, что все непригодные пестициды со складов в Харьковской области будут вывезены до 25 декабря.

«Это большое дело. Это экология нашего региона, вопрос, который тревожит сегодня многих. С удовлетворением хочу сказать, что вскоре пестицидов в районах области не останется», – сказал вице-губернатор.