"Фронт Змін": ГАИ запрещает ехать на митинг "Украина против Януковича"

В Кировоградской области из-за угроз со стороны власти перевозчики отказываются везти активистов «Фронту Змін» в Киев 3 декабря, где в этот день в 11.00 на Михайловской площади начнется итоговый митинг акции «Украина против Януковича».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По данным пресс-службы, перевозчики рассказали представителям «Фронту Змін», что вчера их в Кировограде собрал начальник отдела автомобильно-технического управления ГАИ УМВД в Кировоградской области Александр СКАЛКОВИЧ и запретил 3 декабря выезжать за пределы области. В частности, прозвучала угроза. «Хотите остаться с работой - не едьте 3 декабря в Киев», - процитировали представителя управления ГАИ области перевозчики.

«Фронт Змін» в Кировоградской области расценивает эти действия как попытку власти остановить народный протест и помешать активистам организации принять участие в митинге «Украина против Януковича».