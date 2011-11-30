Требование чернобыльцев об отставке власти передали на Банковую

Активисты партии «Батьківщина» во главе с народным депутатом Юрием ОДАРЧЕНКО передали в Администрацию Президента резолюцию чернобыльцев с требованием отставки главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ОДАРЧЕНКО сообщил журналистам возле Администрации Президента.

«Участники вчерашнего митинга поручили мне, как народному депутату, передать эту резолюцию Президенту Украины, премьеру Николаю АЗАРОВУ и Владимиру ЛИТВИНУ», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он сообщил, что в резолюции «люди четко свидетельствуют, что игнорируются их конституционные права». По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, в документе чернобыльцы напоминают, что государство взяло на себя труд отвечать за ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. «Это есть в Конституции: абсолютно четко указано, что государство обеспечивает социальную защиту людей. Люди говорят, что они были на ликвидации последствий, они получали соответствующие гарантии от государства, что оно сегодня даст возможность им заботиться о своем здоровье, покупать лекарства. И, несмотря на то, что чернобыльцы получили решения судов, государство не обеспечивает их выполнения», - сказал депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО заметил, что когда чернобыльцы вышли на мирную акцию в Донецке, чтобы отстоять свои права, власть применила силу. «Зная о том, что в палатках находятся инвалиды, люди, которые голодали несколько дней, представители милиции вместе с другими структурами грубо совершили нападение, и в результате этого нападения погиб человек - Геннадий Коноплев», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО и заметил, что милиция шла в палатки, «чтобы этих людей, в сущности, убить».

Депутат сообщил, что чернобыльцы требуют наказания для всех сотрудников милиции, которые были задействованы во время подавления акции протеста чернобыльцев в Донецке. Также они требуют отставки руководящего состава милиции в Донецкой области и отставки нынешнего министра внутренних дел.

«Кроме того, они требуют досрочных выборов Президента и Верховной Рады Украины», - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он заметил, что Администрация Президента, в соответствии с законодательством, должна ответить на резолюцию в течение десяти дней.

В сопровождении сотрудника милиции Ю.ОДАРЧЕНКО передал в приемную Президента резолюцию, под которой собрано 5 тыс. 230 подписей чернобыльцев со всей Украины.