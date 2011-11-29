Тетрадки с «гламурным» Сталиным сняли с продажи

В Тернополе после вмешательства управления торговли прекращена продажа тетрадей с изображением Сталина.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления торговли Василий ХОМИНЕЦ, сразу после того, как в городской совет поступило сообщение о том, что в одной из торговых сетей продают тетради с изображением Иосифа Сталина, состоялась встреча с предпринимателями, причастными к реализации этих тетрадей.

«Мы объяснили, что у людей со здравым смыслом личность диктатора вызывает лишь негативные эмоции. После этого они сняли эти тетради с реализации и вернули их в другой город на склад. По словам продавцов, со времени поступления этой партии они успели продать около 10 тетрадей», - сказал В.ХОМИНЕЦ.

По его данным, изготовлены тетради в России. Они являются составляющей серии тетрадей «Гламурные лидеры», на которых изображены лидеры разных стран социалистического лагеря советских времен с их биографиями.

«Предприниматели пообещали, что в будущем такая ситуация не повторится», – сказал В.ХОМИНЕЦ.