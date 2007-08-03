Гражданка Беларуси путешествовала по Украине с двумя питонами

В Черниговской области во время погранично-таможенного оформления поезда „Симферополь-Минск” обнаружены два питона, которых незаконно перевозила гражданка Беларуси.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, питоны находились в коробке, забросанной личными вещами, закрытой в рундуке купе отдыха проводника вагона №4. Установлено, что животных перевозила 19-летняя проводница, жительница столицы Беларуси.