Пожар в жилом доме в Одессе: двое погибших

В Одессе по ул. Софиевская, 13, в одной из квартир четырехэтажного жилого дома возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие пожара погибли два человека, повреждены 12 квартир и кровля дома общей площадью около 2 тыс. кв. м. С места пожара были эвакуированы 15 человек.

Пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.