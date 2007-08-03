Пожар на нефтебазе во Львове : под угрозой оказалось пол города

Сегодня во Львове около 6.00 на складах нефтебазы, которая находится близ старой центральной части города на ул. Пластовой, возник пожар.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления МЧС во Львовский области, генерал-майор Сергей ДМИТРОВСКИЙ, который вместе с первыми подразделениями пожарников прибыл на место события.

По его словам, для ликвидации пожара на территории нефтебазы оперативно были задействованы спецподразделения МЧС. Пожар был ликвидирован за два часа. Полностью сгорели складские помещения нефтебазы, 5 цистерн с бензином, пожарникам удалось предотвратить возгорание двух цистерн с бензином.

На данное время на месте чрезвычайного происшествия проводятся ликвидационные работы и охлаждение цистерн.

В городе работают представители службы медицины катастроф, потерпевших нет.

“Если бы произошел взрыв бензина и нефтепродуктов, пламя охватило бы половину Львова, ведь нефтебаза находится вблизи крупных предприятий, таких как лакокрасочный завод и другие”, - отметил С.Дмитровский.

По его словам, “оперативные действия спасателей обеспечили быструю ликвидацию пожара в старой части Львова, что позволило избежать трагических последствий”.

Информацию о пожаре корреспондент УНИАН получил от жителей улиц, прилегающих к месту расположения нефтебазы, которые, увидев пламя и задымление на территории нефтебазы, начали выходить из квартир, а кое-кто даже допускал, что территории нефтебазы прячут цистерны с фосфором, которые вывезли из Ежевичной.