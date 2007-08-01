Пожар на Ривнеазоте: погиб рабочий
12:21, 01 августа 2007Разное
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Еще один с ожогами попал в больницу
В Ривном во время пожара на ОАО „Ривнеазот” один рабочий погиб, еще один получил ожоги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 15 часов в корпусе №401 по производству циклогексана, который находится на капитальном ремонте, во время проведения огневых и ремонтных работ в результате воспламенения паров легковоспламеняющейся жидкости возник пожар, вследствие чего погиб слесарь, а сварщик с ожогами был доставлен в областную больницу.
В 15.35 пожар был ликвидирован. Предварительная его причина – нарушение правил пожарной безопасности. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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