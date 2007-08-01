Пожар на Ривнеазоте: погиб рабочий

В Ривном во время пожара на ОАО „Ривнеазот” один рабочий погиб, еще один получил ожоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 15 часов в корпусе №401 по производству циклогексана, который находится на капитальном ремонте, во время проведения огневых и ремонтных работ в результате воспламенения паров легковоспламеняющейся жидкости возник пожар, вследствие чего погиб слесарь, а сварщик с ожогами был доставлен в областную больницу.

В 15.35 пожар был ликвидирован. Предварительная его причина – нарушение правил пожарной безопасности. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.