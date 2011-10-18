Поменял деньги с паспортом - считай, что проголосовал за Януковича?

Еще раз о новации при обмене валют и об участии Нацбанка в выборах ...

Вчера я встречалась с одним налоговиком, экс-руководителем подразделения ГНА в одном из районов столицы. Поплевав в сторону внешней и внутренней политики, раздав оценки налоговой милиции, он изрядно живо отреагировал на мое замечание, что у нас остаются относительно свободные выборы.

- Вы думаете, результаты волеизъявления повлияют на официальные результаты голосования? - переспросил он.

И, не дождавшись моего ответа, продолжил:

- Как вы думаете, почему Нацбанк решил брать у людей, которые обменивают валюту, копии паспортов?

- Борьба с зарплатой в конвертах, механизм сохранения валютных резервов, - начала было я ...

- Не смешите меня. У меня куда более правдоподобная версия. В 2004 году, перед выборами, каждому отделу районной ГНА было тайное задание выдать главному офису ГНА копии паспортов и подписи двадцати клиентов налоговой. Если вы знаете, в отделах налоговой есть паспортные данные субъектов. По моему убеждению, паспортные данные и образцы подписей собирались с одной целью - сделать альтернативные бюллетени. Процесс фальсификации может быть более или менее тупым, более или менее дерзким, просто вбросить бюллетени, просто купить голос избирателя, или купить наблюдателей от комиссий и дорисовать нужную цифру. Но механизм фальсификации должен был быть обеспечен паспортными данными и почти реальной подписью избирателя. Той, которую избиратель оставляет в налоговой, или в обменнике банка. Сейчас уровень фальсификации должен быть на порядок выше. Этим господам уже не ограничиться "погрешностью" в семь процентов. Поэтому и подключили не налоговую, а НБУ. Банкир Януковича Януковичу глаз не выклюет. Тот способный парень, он в 34 года в анкете написал, что имеет 18 лет стажа и кандидатскую. И это все он получил в Донецке. С такими талантами не пропадет ... Помните, нынешний евроинтегратор по должности Андрей Клюев называл фальшивые бюллетени "печеньем". Для Клюева это "печенье" пекли в том числе в ГНА. Арбузов может быть значительно более эффективным пекарем. Перед ним будут стоять другие задачи. Поэтому, меняйте деньги господа, меняйте ... На выборы тогда можно будет не идти ...

Я недавно прочитала в российских "Ведомостях", что там из одной очень популярной московской сети кондитерских уволился французский пекарь. У него не получалось в Москве печь такие круассаны как в Париже, хотя и воду, и муку он заказывал во Франции. Он поехал домой, сказав, что в Москве воздух не тот... У нас, очевидно, воздух тоже не для круассанов. И подходит он только для печенья. И только того, которое, по слухам, штампует Нацбанк ...

Маша Мищенко