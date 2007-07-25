Пьяный водитель на смерть сбил ребенка

В Харьковской области на 626 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля "ВАЗ-2105", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, девочку 1995 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после наезда на пешехода автомобиль совершил столкновение автомобилем "АЗЛК-2140", двигавшимся во встречном направлении с дальнейшим наездом на автомобиль "ВАЗ-2107", остановившимся во встречном направлении для выполнения левого поворота.

В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия, водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ-2105", а также водитель и три пассажира автомобиля "ВАЗ-2107" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Изюмскую ЦРБ.