Старенький "жигуль"-тройка попал под внедорожник

Неподалеку пгт. Мурованые Куриловцы Винницкой области в результате столкновения автомобилей два человека погибли и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Неподалеку от пгт Мурованые Куриловцы 14 октября около 21.00 43-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2103» под управлением 67-летнего местного жителя.

В автомобиле «ВАЗ» находились еще две пожилые женщины. В результате аварии водитель легковушки и 73-летняя женщина погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка была сильно травмирована и госпитализирована в районную больницу.

Водитель внедорожника задержан.