Автомобиль попал под поезд (2 фото)
01:01, 24 июля 2007Разное
2827 0
Водитель попытался проскочить переезд
Разбитый автомобиль ”москвич” стоит на рельсах железнодорожной станции Васильков в селе Калиновка Киевской области утром 23 июля в 2007 г. Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет. Автомобиль был сбит поездом, который протянул его свыше 20 метров. Водитель и пассажир госпитализированы.
Фото Александра Харченко / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter