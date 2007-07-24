Автомобиль попал под поезд (2 фото)

01:01, 24 июля 2007
Разное
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Водитель попытался проскочить переезд

Разбитый автомобиль ”москвич” стоит на рельсах железнодорожной станции Васильков в селе Калиновка Киевской области утром 23 июля в 2007 г. Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет. Автомобиль был сбит поездом, который протянул его свыше 20 метров. Водитель и пассажир госпитализированы.

Разбитый автомобиль ”москвич” стоит на рельсах железнодорожной станции Васильков в селе Калиновка, 23 июля 2007 г.

Разбитый автомобиль ”москвич” стоит на рельсах железнодорожной станции Васильков в селе Калиновка, 23 июля 2007 г.

Фото Александра Харченко / УНИАН

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