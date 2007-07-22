Житель Литвы установил мировой рекорд по поеданию вареных раков

Мировой рекорд по поеданию вареных раков установил житель Литвы Анрус ВАРДА. На протяжении пяти минут он смог съесть наибольшее количество вкусного мяса, придерживаясь к тому же правил этикета за столом.

Чтобы определить победителя, организаторы не считали раков поштучно. Они тщательным образом взвешивали объедки. Разницу между весом поданного на стол блюда и ее остатков считали настоящим количеством употребленного мяса.

Организатор праздника – местный фермер - надеется, что соревнования и фестивали смогут вернуть популярность раковому промыслу в Литве. Когда-то балтийских раков ценили по всей Европе, и в настоящее время отрасль находится в запустении, отмечает «5-й канал».