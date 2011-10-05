Руководители четырех облуправлений земресурсов получили выговоры

Глава Государственного агентства земельных ресурсовСергей ТИМЧЕНКО сегодня объявил выговоры руководителям четырех главных управлений земельных ресурсов в Черновицкой, Луганской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях за ненадлежащее выполнение задачи по ликвидации задержки в регистрации и выдаче гражданам государственных актов на право собственности на землю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в Черновицкой области выдано всего 82 акта из общей задержки в 17600 актов, в Луганской области - 971 акт из 13650, в Ивано-Франковской – 1522 акта из 14 000, в Хмельницкой выдано 1119 актов из 10155.

«После второго предупреждения те, кто игнорирует поручение Президента, кто не понимает важности этой работы и не идет навстречу людям, будут освобождены от должностей без права в дальнейшем работать в сфере земельных отношений», - сказал С. ТИМЧЕНКО.

В пресс-службе напомнили, что в Украине проходит кампания по выдаче государственных актов и ликвидации многолетних очередей.

По состоянию на 4 октября в Украине уже выдано 68 574 акта из 330 тысяч. В частности, в Черниговской области выдано 4206 актов (37% от общей очереди), в Тернопольской – 3064 (49%), в Ровенской - 3 509 (33%), в Кировоградской - 2 990 (82%), в Киевской – 10788 (27%), во Львовской области – 8510 (27%).

При этом наибольшими должниками остаются: Киевская область – 39518 актов, Львовская – 30582, Полтавская – 18152. Наименьшее количество задержек в Херсонской области – 2625, Кировоградской – 3637, Днепропетровской – 5790.

«Сейчас проходит реорганизация органов земельных ресурсов. Ни один руководитель территориальных подразделений Госкомзема любого уровня не будет переназначен на аналогичные должности в Госземагентство, если в регионе не будут ликвидированы долги по выдаче государственных актов», - заявил глава ведомства.