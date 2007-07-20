Украинский дипкорпус заполучит Владу Литовченко?

Мнение

Прочитала новость, что известная украинская модель Влада Литовченко идет в Дипломатическую академию при МИДе Украины. Она говорит, что ей хочется расти куда-нибудь вверх. И правда, почему бы не вырасти? Ну, сколько можно голышем по плейбоям фотографироваться?

Она устала от своей опереточной известности, от глянцевых журналов, от рассказов про еду и тряпки. Она достигла в модельном бизнесе всего, чего можно достичь. Дипломатия: вот она настоящая жизнь. Влада почувствовала, что ей захотелось познать что-нибудь эдакое новое, и решила пойти учиться, освоить еще одну сферу. И может быть, у нее даже получится. Поработала же Чиччолина в итальянском парламенте.

Наш министр иностранных дел Арсений Яценюк сказал, что все талантливые и трудолюбивые дети, желающие работать в сфере внешней политики, будут там работать, невзирая на коррупцию и систему связей. А разве Влада не талантлива? В ее-то возрасте она посдавала экзамены, ответив даже на вопросы об украинско-индийских отношениях, успешно прошла экзамен по английскому. Одним словом, МИД будет укрепляться. Уже не говорю о том, что становиться более красивым. В условиях, когда внешний вектор определен и когда мы стремимся в Европу, нет ничего более европейского, чем прийти на переговоры в прозрачной кофточке. Очень такой прозрачной – под которой ничего нет.

Вы возьмете Владу в дипкорупс? – поинтересовалась я у одного мидовского чиновника. Конечно, а почему бы и нет, услышала в ответ. И не волнуйтесь за качество работы. Селективный отбор в МИДе достаточно высок, и Владе не дадут сделать чего-либо такого, что могло бы повредить интересам Украины. А если она вдруг и доберется до какого-нибудь стола переговоров, то ее так замуштруют инструкциями, что она не будет в состоянии их нарушить.

Но, скорее всего, у нее какие-то другие цели. Вряд ли ее прельстит зарплата дипломата в четыреста долларов. К тому же есть один большой плюс: на девушку, которая уже засветилась обнаженной в Плейбое, практически невозможно будет найти компромат.

Ольга Стерх, Киев