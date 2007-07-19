Луценко: отдыхать на Крите дешевле, чем в Крыму

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что доходы его семьи за прошлый год позволили отдохнуть на Крите.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу его отдыха на Крите в дорогой гостинице.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в прошлом году его жена задекларировала официально доход в 500 тыс. грн. и «если приплюсовать около 200 тыс. грн. моего личного дохода, то я себе мог позволить отдых на Крите».

Как сказал лидер блока, расходы на этот отдых на 30% ниже, чем «в любом серьезном санатории в Крымской автономии».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что у него есть принцип, что каждый год он по неделе летом и зимой отдыхает с детьми, «для того чтобы побыть с ними и психологически отдохнуть».

По его словам, он также избирает места для отдыха, которые имеют интересную историю.

На вопрос относительно помощи в подготовке его новых мессиджей и имиджа Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Пиарщиков у меня не имеет». Он сказал, что «никаких пиарщиков для ЛУЦЕНКО пока еще не нужно, поэтому очень благодарю, пусть они не беспокоятся».