В Грузии крупная автоавария, погибли 7 человек

В Западной Грузии, в Ланчхутском районе в автоаварии, по предварительным данным, погибли 7 человек, 18 получили серьезные травмы, среди них - четверо граждан Турции.

По данным грузинских СМИ, произошло лобовое столкновение автобуса и микроавтобуса. Автобус направлялся из Турции в Тбилиси, а микроавтобус - в сторону Батуми.

"Очень много пострадавших, сейчас их распределяют по больницам. Только в больницу Ланчхути доставлено до 10 человек", - сообщил глава администрации Ланчхутского района.

Несколько потерпевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Они распределены по больницам Поти и Кобулети.

Позже подтвердилась информация об участии третьей автомашины. По данным агентства "IPN", автомашина марки "Форд", которой управлял гражданин Турции, также попала в ДТП. Вместе с ним в машине находились его супруга и дети 14 и 6 лет. Семья направлялась из Гори в турецкий город Чанакал.