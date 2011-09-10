В Европе могут продлить авторские права на музыку
01:08, 10 сентября 2011Разное
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Голосование - в понедельник
В Европе могут продлить авторские права на музыкальные записи, сообщает Радио Свобода.Голосование министров стран-членов ЕС состоится в понедельник.
Ожидается, что права будут продлены с 50 до 70 лет, что приблизит европейские нормы к практике США.
Многолетнюю кампанию за продление авторских прав вели, например, Пол Маккартни и Клифф Ричард – по существующим нормам они еще при жизни лишатся прав на некоторые свои произведения.
В США авторские права на музыкальные записи сохраняются в течение 95 лет, на литературные произведения и архивы – в течение семидесяти.
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