В Европе могут продлить авторские права на музыку

В Европе могут продлить авторские права на музыкальные записи, сообщает Радио Свобода.Голосование министров стран-членов ЕС состоится в понедельник.

Ожидается, что права будут продлены с 50 до 70 лет, что приблизит европейские нормы к практике США.

Многолетнюю кампанию за продление авторских прав вели, например, Пол Маккартни и Клифф Ричард – по существующим нормам они еще при жизни лишатся прав на некоторые свои произведения.

В США авторские права на музыкальные записи сохраняются в течение 95 лет, на литературные произведения и архивы – в течение семидесяти.