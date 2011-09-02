Янукович сказал Могилеву придержать ГАИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров срочно завершить разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства поручил завершить разработку этих документов при участии представителей Администрации Президента, Антимонопольного комитета, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Министерства экономического развития и торговли, профессиональных объединений предпринимателей и Правительственного уполномоченного по вопросам дерегулирования хозяйственной деятельности.

Министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ глава государства поручил обеспечивать проведение разъяснительной работы среди работников подразделений милиции по поводу применения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок», в частности о недопущении безосновательной остановки работниками подразделений милиции транспортных средств для проверки их технического состояния.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и эти полномочия переданы субъектам хозяйствования.