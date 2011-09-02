Ханне Северинсен прийшла на суд к Тимошенко (фото)

22:45, 02 сентября 2011
Разное
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Снято на мобильный телефон Н.Королевской

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, бывший докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ханне Северинсен (вторая справа) и первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр Турчинов (справа) во время судебного заседания по делу Тимошенко в Печерском районном суде в Киеве.

В этот день председательствующий судья Киреев приказал принудительно удалить из зала народного депутата Андрея Шкиля. Конфликтная ситуация возникла после того, как Северинсен вошла в зал, а Шкиль сфотографировал этот момент.

Присутствующая на заседании народный депутат Наталья Королевская заметила: "Нигде в Европе политика не судят за его политические решения. А у нас тюрьма!".

Фото Натальи Королевской / с мобильного телефона / УНИАН

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