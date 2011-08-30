От электричества до угля – власть имитирует противостояние России

Власть снова имитирует активное противостояние российской «газовой агрессии». На ультиматумы соседки она отвечает то сначала резко – обратимся в суд, то, «приклонив колено», – обойдемся переговорами. При этом заявляются ошарашивающие пути спасения. Так, премьер Николай Азаров озвучил идею по максимуму перевести газовые котлы страны на уголь. Причем на это отпущено три года. Именно за этот срок планируется сократить объемы закупки российского газа втрое.

С учетом того, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ, Николай Янович во время интервью Харьковскому областному телевидению пояснил появление инициативы: «У нас выхода другого нет. Там, где можно заменять газовые котлы, нужно переходить на то, что мы имеем. Не болтать, как болтали в 2005 году, – мы к этой категории людей не относимся. А уж если ставим задачу перейти, то мы ее реализуем». Связал такое решение премьер-министр с проводимой политикой импортозамещения.

Его прежде категорические заявления, к примеру, - правительство Украины уже проконсультировалось с отечественными и международными экспертами относительно своих перспектив в судебной тяжбе с Москвой и готово начать разбирательства, стали более мягкими - «переговоры пока идут достаточно трудно, непросто. Но это вовсе не означает, что мы готовы идти на конфликт или готовы предпринимать какие-то односторонние действия. Это означает только одно: время уходит, нам необходимо договариваться, поскольку отсутствие такой договоренности увеличивает нагрузку на экономику и на наших людей. И рано или поздно нам придется принимать какие-то меры».

То есть, шаг вперед и два назад… Слова премьера «не болтать, как болтали» неуместны. Все действия власти – дежавю. И тому причина не столько безвыходность положения, сколько нежелание государственных чиновников выполнять свои прямые обязанности – защищать национальные интересы. Да и как это на практике можно сделать?.. Россия – это не только «дружеские» государственные отношения, но и личные (причем сугубо личные) связи наших верхов…

В ноябре 2008 года, в самый разгар «газовых разборок» с Москвой по поводу долга в 2,4 млрд долл., что было связано с компанией RosUkrEnergo, бывшая в то время премьером Юлия Тимошенко тоже предлагала «импортозамещающий» выход из сложившейся ситуации. Причем в то время Киевэнерго заявляло, что ситуация с отоплением (ни где-нибудь, а в столице) сложилась критическая. А «Газпром», следуя требованию президента России Дмитрия Медведева вернуть долг Украины "любым законным способом", подготовил иск в Стокгольмский арбитраж. Юлия Владимировна дала поручение профильным ведомствам срочно разработать концепцию обеспечения теплом и горячей водой жилых домов не за счет использования газа, а за счет электроэнергии, которой в Украине производится в два раза больше, чем используется. Причем убивались сразу три зайца – сокращаются закупки российского газа и затраты на предоставление услуг, а также улучшается экологическая ситуация.

Тимошенко тогда подчеркнула, что не может понять, почему страны, которые гораздо более богаты, чем Украина, активно используют электроэнергию для теплоснабжения жилых домов, а Украина этого не делает.

"Я не могу понять, почему Украина так вяло ведет себя в течение 17 лет независимости… Почему мы оставляем Украину зависимой от потребления природного газа, а не переходим на те системы обеспечения теплом и горячей водой, которые давно освоены в мире?", - удивлялась тогда она.

И это совершенно не бредовая идея. Да, переход страны по максимуму на электричество не может быть реализован с той скоростью, с которой приходят идеи в умы верхов. Но за 20 лет независимости это сделать можно было. Стоит также спросить у Кравчука, Кучмы, а чем вы были так заняты, почему не думали о завтрашнем дне Украины? Ведь такие политически продвинутые мужи, как они, не могли не предвидеть нынешней ситуации. Раньше или поздно, но Россия присадила бы Украину, которая ничего не делала для своей полной состоятельности, на газовую иглу. А независимость – она, в первую очередь, должна быть с приставкой «энерго».

Вот и сейчас нам предлагают перейти на уголь, чуть позже - пересесть с электропоездов на тепловозы. А дальше что?

Нана Черная