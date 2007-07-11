В Украине всё больше внебрачных детей

В Украина возросло количество детей, рождённых вне брака.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Елена МАКАРОВА.

По ее словам, за период с 1991 по 2006 год доля детей, появившихся у родителей, которые не находились в зарегистрированном браке, возросла с 12 до 21%.

Она подчеркнула, что “неутешительная картина в Украине с показателями разводов”. Е.Макарова сказала, что уровень разводов в Украине вдвое превышает аналогичные показатели стран Европейского Союза.