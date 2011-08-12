В Донецкой области установят памятник чеховской барышне

В городе Харцызске Донецкой области торжественно заложен камень на том месте, где будет установлен памятник известному русскому писателю Антону Чехову.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харцызского городского совета, церемония закладки камня прошла на Привокзальной площади Харцызска в июле, а памятник будет вскоре изготовлен по проекту скульптора Александра ШАМАРИНА и архитектора Николая ПОДДУБНОГО.

В данном проекте вокруг памятника-постамента вырезаны рельефы персонажей А.Чехова, имеющих непосредственное отношение к городу Харцызску. В их числе – «барышня из окна» на станции Харцызск, о которой в 1887 году писатель живо написал в письме к сестре Марии, вспоминая о своей поездке из Москвы в Таганрог.

Как сообщал УНИАН, открытый конкурс на лучший проект памятника А.Чехову состоялся в Харцызске с 15 декабря 2010 года по март 2011 года. В конкурсе участвовали 6 авторов из Донецка и Львова, представившие на суд жюри 9 проектов памятника.

Кроме обычных критериев отбора – оригинальность идеи, архитектурно-художественная выразительность и т.д. – необходимо было учитывать связь писателя с историей города, о котором он написал несколько строк в письме к сестре.

Справка УНИАН. А.Чехова, вспоминая о поездке из Москвы в Таганрог весной 1887 года, написал в письме к своей сестре Марии такие строки: «Станция «Харцызская». 12 часов дня. Погода чудесная. Пахнет степью и слышно, как поют птицы… Потом прогулка по платформе. В крайнем окне второго этажа станции сидит барышня (или дама, черт её знает) в белой кофточке – томная и красивая. Я гляжу на неё, она – на меня… о, чудное виденье! Получил катар в сердце и поехал дальше…»