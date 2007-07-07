В Киеве сел на мель прогулочный теплоход: эвакуировали 200 пассажиров

В Киеве сел на мель прогулочный теплоход, эвакуированы 200 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера около 22.30 частный теплоход «Гранд» во время вечерней прогулки акваторией Днепра, выше устья реки Десна неподалеку от острова Большой, сел на мель. На судне находились около 200 пассажиров и 10 членов экипажа.

В 03.15 ночи к месту происшествия вышли теплоход «Эверест» из Киевского речного порта, два буксира «Дорожник» и «Дорожник-1» от ГП «Укрводпуть» с группой работников Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС.

В 04.50 теплоходом «Эверест» отдыхающие были эвакуированы и доставлены в речпорт. Жертв и пострадавших среди них нет.

Угрозы окружающей среде нет. Теплоход повреждений не претерпел. Причина его посадки на мель устанавливается. Судовладельцем и ГП «Укрводпуть» решается вопрос финансирования работ по снятию теплохода с мели.