Рухнула башня Старой крепости в Каменец-Подольском (добавлены фото)

1 августа в 17:10 в результате неблагоприятных погодных условий – сильных порывов ветра и дождя – разрушен исторический памятник «Новозападная башня» на территории историко-архитектурного заповедника «Старая Крепость» в Каменец-Подольском Хмельницкой области, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате разрушения нет.

В горисполкоме создана комиссия, которая будет рассматривать вопрос о восстановлении и реконструкции указанной башни.

Фото Инны Пустинниковой / УНИАН

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