Рухнула башня Старой крепости в Каменец-Подольском (добавлены фото)
04:34, 03 августа 2011Разное
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Горисполком решит, отстраивать, или нет
1 августа в 17:10 в результате неблагоприятных погодных условий – сильных порывов ветра и дождя – разрушен исторический памятник «Новозападная башня» на территории историко-архитектурного заповедника «Старая Крепость» в Каменец-Подольском Хмельницкой области, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате разрушения нет.
В горисполкоме создана комиссия, которая будет рассматривать вопрос о восстановлении и реконструкции указанной башни.
Фото Инны Пустинниковой / УНИАН
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