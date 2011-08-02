ДТП в Крыму: погиб россиянин, еще двое травмированы
12:16, 02 августа 2011Разное
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ВАЗ врезался в грузовик
Гражданин России погиб и двое его соотечественников получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, днем 1 августа в Симферопольском районе легковой автомобиль марки «ВАЗ», в котором ехали люди из Саратова, врезался в грузовик FAW.
41-летний пассажир «легковушки» погиб, 25-летний водитель и 35-летняя пассажирка доставлены в больницу в Симферополе.
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