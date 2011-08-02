ДТП в Крыму: погиб россиянин, еще двое травмированы

Гражданин России погиб и двое его соотечественников получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, днем 1 августа в Симферопольском районе легковой автомобиль марки «ВАЗ», в котором ехали люди из Саратова, врезался в грузовик FAW.

41-летний пассажир «легковушки» погиб, 25-летний водитель и 35-летняя пассажирка доставлены в больницу в Симферополе.