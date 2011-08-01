Похороны шахтеров в Луганской области (фоторепортаж)

Родные прощаются с погибшим на шахте «Суходольская-Восточная» шахтером на похоронах в пос. Северо-Гундаровский (Луганская обл.).

31 июля на Луганщине попрощались с горняками, погибвшими при взрыве на шахте «Суходольская-Восточная». В Краснодоне похоронили 15 погибших горняков. 30 июля в г. Суходрльск похоронили двух погибших.

Всего же в результате взрыва погибли 26 горняков, еще двое находятся в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

Фото УНИАН