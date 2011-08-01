Похороны шахтеров в Луганской области (фоторепортаж)
01:14, 01 августа 2011Разное
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При взрыве погибли 26 горняков
Родные прощаются с погибшим на шахте «Суходольская-Восточная» шахтером на похоронах в пос. Северо-Гундаровский (Луганская обл.).
31 июля на Луганщине попрощались с горняками, погибвшими при взрыве на шахте «Суходольская-Восточная». В Краснодоне похоронили 15 погибших горняков. 30 июля в г. Суходрльск похоронили двух погибших.
Всего же в результате взрыва погибли 26 горняков, еще двое находятся в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.
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