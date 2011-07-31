В Заставной пройдет международный фестиваль байкеров

В Заставненском районе Черновицкой области 5-7 августа этого года состоится международный фестиваль “Мотобуковина-2011”, участие в котором примут байкеры из Украины, Польши, Словении, Словакии, Чехии, Молдовы и Беларуси.

Как сообщили УНИАН в Заставненской райгосадминистрации, во время фестиваля будут собраны благотворительные средства, которые направят на улучшение социальной защиты детей с ограниченными физическими возможностями и других льготных категорий, оказание материальной помощи детским домам Черновицкой области.

Фестиваль начнется 5 августа в городе Заставная на территории ресторанного комплекса “Корчма над Панським ставом”. Мероприятие будет проходить на протяжении трех дней.

Организаторы запланировали яркую концертную программу, наполненную музыкально-развлекательными выступлениями украинских рок-групп “Zliva na Pravo” (Теребовля), “F.A.B.” (Черновцы), “Beer Gun” (Черновцы), “Пестициды” (Черновцы), “Арагон” (Киев), “ФантоМ” (Днепродзержинск), “Etno XL” (Ривне), “The Radiance” (Киев). Для всех собравшихся будут проводить различные конкурсы и развлечения, ярмарки народных ремесел, мастер-классы народных умельцев, спортивные соревнования.

Наиболее интересным моментом в программе фестиваля организаторы называют эксклюзивный показ современных мотоциклов и ретромобилей в селе Ревакивцы Кицманского района. Здесь, на территории одного клуба верховой езды “Троя”, в рамках фестиваля “Мотобуковина-2011” состоится Кубок Буковины по верховой езде.

На протяжении всего фестиваля будет проходить продажа сувениров с атрибутикой байкерского праздника, функционировать палаточный городок для участников и гостей “Мотобуковины-2011”.