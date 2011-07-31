На время авторалли сумчан просят смотреть за детьми и коровами

В Сумской области под патронатом главы облгосадминистрации Юрия ЧМЫРЯ 5-8 августа состоится II этап Кубка Украины по ралли-рейдам «Баха 1000». Подобные соревнования пройдут в регионе впервые.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам директора соревнований Сергея МОЛОЧНОГО, в соревнованиях примут участие около 70 экипажей из Украины, Франции, Польши и России, приглашены также спортсмены из Германии, Швейцарии и Беларуси. Не исключено, что среди участников будут спортсмены, имеющие опыт выступлений на самом престижном ралли-рейде «Дакар».

«Мы не случайно выбрали Сумщину для проведения соревнований, ведь знаем, как местная власть поддерживает автоспорт и всячески помогает организовывать подобные турниры», - подчеркнул С.МОЛОЧНЫЙ.

По его информации, сейчас свое участие в ралли подтвердили титулованные и именитые спортсмены - лидер команды SIXT UKRAINE Вадим НЕСТЕРЧУК, пилот французской команды Dessoude Фредерик ШАВИНЬИ, а также многократный обладатель Кубков Украины по ралли-рейдам Богдан НОВИЦКИЙ.

Маршрут гонки будет пролегать по территории Середина-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов Сумской обл., а также Новгород-Северского района Черниговской области.

По словам директора соревнований, всего экипажи должны преодолеть 1000 километров сложнейшей трассы. Это - песчаные дороги и броды, скоростные отрезки равнины и узкие лесные участки.

«Мы постараемся, чтобы эти престижные соревнования были проведены на высоком уровне и оставили после себя яркие впечатления. Надеюсь, они станут настоящим спортивным праздником как для жителей нашего региона, так и многочисленных гостей. В случае успешного проведения соревнований Сумщина сможет претендовать на проведения у себя одного из этапов Кубка Европы по автоспорту», - подчеркнул заместитель председателя, руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Александр ЦУПРО.

Организаторы уделяют особое внимание безопасности для зрителей соревнований. В частности, в пределах населенных пунктов гонщики должны будут ехать со скоростью, предусмотренной правилами дорожного движения. Что касается пересечения трассы ралли с дорогами областного и государственного значения, то они будут перекрываться лишь на время проезда участников.

Также организаторы ралли-рейда «Баха 1000» обратились к жителям Середино-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов с просьбой с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением соревнований - быть внимательными, следить за движением автомобилей-участников соревнований со специально оборудованных площадок, не оставлять без присмотра детей, исключить пребывание на трассе домашнего скота, прислушиваться к указаниям организаторов соревнований.

Кроме того, в пресс-релизе Шосткинской райгосадминистрации сообщается, «в связи с этим мероприятием в Сумской области на неделю отложено открытие сезона охоты».