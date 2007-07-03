”Хонда” врезалась в беседку: пятеро людей попали в больницу
08:53, 03 июля 2007Разное
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Среди пострадавших - трое детей
В Запорожье водитель легкового автомобиля "Хонда" не справился с управлением и совершил наезд на беседку с отдыхающими.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пятеро отдыхающих (из них трое детей) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 25 человек и 256, - травмированы.
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